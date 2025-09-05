La historia del profe colombiano que cambió el aula por YouTube y llegó a 10 millones de suscriptores

Con 17 años y recién graduado del colegio, Alexander Gómez no tenía planes claros a futuro. Creció en una familia humilde de Duitama, Boyacá, y pensaba más en trabajar que en estudiar una carrera profesional. Un día, su padre le entregó el dinero para pagar el recibo de la luz y tomó una decisión inesperada: en vez de cumplir con la diligencia, usó la plata para inscribirse en la universidad. El regaño fue inmediato, pero esa apuesta cambió el rumbo de su vida. “Yo nunca quise ser profesor. La verdad nunca pensé, ni siquiera, en estudiar”, recuerda hoy.
Ese paso lo llevó por una vida dedicada a las matemáticas y la docencia, ejerciendo esa profesión en un pequeño colegio del municipio de Pesca durante 19 años. Ahora, Alexander es conocido como “Profe Alex” y es una celebridad absoluta en YouTube.