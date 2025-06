Amenazan de muerte al secretario de Movilidad de Medellín

"Los seguidores de MrStivenTc mostrándole su apoyo. Lo responsabilizo a usted en caso de que algo me suceda. Medellín se respeta. Ustedes no van a hacer lo que se les da la gana. No están por encima de la ley", comentó González en su publicación.



En una de las imágenes difundidas por González se observa como una persona por medio de mensajes de texto le escribió al funcionario "Rata hpta, se te va a ir hondo oís malparido. Te vamos a llenar esa cabeza de plomo. Sapo hpta (sic)".