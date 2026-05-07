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Este es Mateo Pérez, el periodista que habría sido asesinado en el Norte de Antioquia

Familia realiza gestiones con la Cruz Roja para la recuperación del cuerpo. Gobernación ofrece $300 millones por alias Chalá, jefe del frente 36.

  • Esta fue la zona por donde Mateo Pérez hacía su última reportería periodística. FOTOS: CORTESÍA
    Esta fue la zona por donde Mateo Pérez hacía su última reportería periodística. FOTOS: CORTESÍA
Redacción El Colombiano
Néstor Alonso López López
hace 2 horas
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Aunque la mamá y el papá del periodista Mateo Pérez conservan la última esperanza de que este siga vivo, todos los indicios apuntan a que este habría sido asesinado por las disidencias de las Farc en la zona rural de Briceño, en el norte de Antioquia.

De hecho, miembros de su familia han estado en contacto con una misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con el fin de recuperar su cuerpo, pues a la zona no ha podido entrar ninguna autoridad.

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Pérez, de 25 años y director del medio alternativo El Confidente de Yarumal, que cubre información relativa a este municipio y en general del norte de Antioquia, llegó el martes pasado al municipio de Briceño, donde contactó a varios funcionarios buscando quién lo acompañara hasta un área rural en la que se han registrado combates entre miembros de las disidencias del frente 36 de las Farc y tropas del Ejército colombiano.

Con el fin de recoger información sobre el conflicto armado que se vive en esa subregión habría tratado de entrevistas a varias personas en el pueblo y hasta fue a la Policía, el hospital y la Personería.

En todos los sitios la recomendación fue tajante en que no saliera del casco urbano, porque nadie, ni siquiera los funcionarios tienen garantizada su seguridad si se adentran en estos sectores. No obstante, el comunicador habría hecho caso omiso y se dirigió en su moto hacia la vereda Palmichal.

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Según el testimonio de una persona de la zona que accedió a hablar con EL COLOMBIANO, al parecer habría sido interceptado por un grupo armado en el sector de El Hoyo; lo habrían sometido a malos tratos y torturas a la vez que lo sometían a un interrogatorio.

Esto habría sucedido en presencia de personas de la comunidad que afirmaron que Pérez fue finalmente asesinado y los irregulares mandaron enterrar su cuerpo en un sitio lejano.

Jorge Rueda, primo de Mateo, informó que desde la tarde del martes han sostenido contacto con el CICR en procura de hacer gestiones para recuperar el cadáver, dando como cierta la ocurrencia del asesinato.

“Pensamos que Mateo murió. Ayer en la noche se encontró su motocicleta, las llaves y el teléfono tirados en la vía y los campesinos han dicho que lo mataron”, contó Jorge.

El papá y el hermano de Mateo iban a viajar a Briceño para apersonarse de la situación, pero los delegados de la entidad humanitaria advirtieron del gran peligro de desplazarse incluso apenas hasta el área urbana.

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El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, emitió un comunicado en el que exige “a las autoridades acciones inmediatas que permitan dar con el paradero de Mateo Pérez”.

Entre tanto, la Gobernación de Antioquia ofreció hasta 300 millones de pesos por información que conduzca a la judicialización y captura de Jhon Edison Chalá, alias “Victor Chalá”, cabecilla del frente 36 en esa parte del departamento.

Periodista independiente y crítico

Mateo Pérez estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional sede Medellín y se ha dedicado también a la escritura de poesía; es hijo de una maestra próxima a pensionarse y de un comerciante muy reconocido en Yarumal. Tiene otro hermano, profesional del Derecho.

Jorge Rueda contó que en su familia existen varios antecedentes de integrantes ejerciendo el periodismo. Él mismo lo hace y tiene un medio llamado ‘Las gafas de J’

Ahí fue que Mateo hizo sus primeros pinitos cuando tenía unos 20 años, después escribió para otros medios y cerca de tres años atrás fundó El Confidente, con formato virtual, donde contó con el apoyo de algunos amigos amantes de la escritura y la caricatura.

El medio ha tenido su mayor fuerza en Facebook y se ocupa de temas álgidos relacionados con el manejo de los recursos públicos en Yarumal y los municipios del Norte antioqueño en un tono generalmente de denuncia, diciendo cosas que otros no se atrevían.

Para financiar su trabajo periodístico conservando su independencia vendía jugos en el garaje de su casa localizada en la zona central del pueblo.

“Ahora estaba muy metido en cosas del conflicto armado cercano, porque en Yarumal han estado matando mucha gente”, apuntó Jorge.

Hace un par de años habría tenido amenazas contra su vida y por eso reportó el caso ante la Fundación para la Libertad de Prensa.

Otro periodista de Yarumal con el que habló EL COLOMBIANO apuntó que Mateo se caracterizaba por ejercer un periodismo de inmersión, de manera que no hacía reportería por teléfono sino que siempre buscaba estar en los sitios donde ocurrieran los hechos.

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Su papá, Carlos Pérez, le relató a un medio radial que el lunes se despidió de él a las ocho de la mañana porque partiría hacia Briceño, donde han ocurrido combates en la zona rural y quería conocer la situación en persona.

Don Carlos le dijo que no fuera, que eso estaba “muy caliente”, pero Mateo le contestó que había un consejo de seguridad y por eso el área iba a estar militarizada, que no había peligro y que él iba a hacer unas entrevistas. Le mintió para tranquilizarlo.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Mateo Pérez?
Mateo Pérez es un periodista independiente de 25 años y director del medio alternativo El Confidente de Yarumal.
¿Dónde desapareció Mateo Pérez?
Desapareció en una zona rural del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia.
¿Qué investigaba el periodista?
Mateo Pérez buscaba recopilar información sobre los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias del frente 36 de las Farc.
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