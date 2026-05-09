Mateo Pérez hizo mensajería y vendió ensaladas y jugos para poder ejercer el periodismo

Mateo Pérez Rueda estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional sede Medellín y escribía poesía. Era hijo de una maestra próxima a pensionarse y de un comerciante reconocido en Yarumal. Según relató su padre, Carlos Pérez, a Blu Radio, el joven tenía un sueño que repetía con frecuencia: quería hacer sus prácticas y trabajar en el periódico EL COLOMBIANO, pues su pasión era el periodismo escrito.

Para sostener esa pasión y financiar su medio digital, El Confidente, trabajó como mensajero, vendió ensaladas e incluso ofreció jugos en el garaje de su casa. Jorge Rueda, su primo, recuerda que Mateo comenzó en el oficio a los 20 años en el medio Las gafas de J. Tres años atrás fundó su propio proyecto en Facebook, donde denunciaba el manejo de recursos públicos y la crisis de violencia en el Norte antioqueño, diciendo cosas que otros no se atreverían. Esa rigurosidad le valió acoso judicial y presiones de funcionarios públicos, como él mismo denunció en 2024: “Saben que cuando uno va a conciliar, ellos no lo hacen y deciden seguir el proceso para desgastarlo a uno”.

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La última persona con la que habló fue su padre. Se despidieron a las ocho de la mañana del martes 5 de mayo, cuando partió hacia Briceño. Don Carlos le pidió que no fuera porque la zona estaba “muy caliente”, pero Mateo, para tranquilizarlo, le mintió diciendo que había militares y no corría peligro. Buscaba información sobre los combates entre el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las Farc.

En Briceño, la Policía y la Personería le advirtieron que no saliera del casco urbano, pero Mateo fue en moto hacia la vereda Palmichal. Según testimonios recogidos por este diario, habría sido interceptado en el sector de El Hoyo, donde fue sometido a torturas e interrogatorios frente a la comunidad, para luego ser asesinado por disidentes de las Farc. Su motocicleta y su teléfono quedaron tirados en la vía.

Luego de tres días de angustia, una misión humanitaria del CICR y la Defensoría del Pueblo halló su cuerpo el viernes. Su muerte por causas violentas fue confirmada pese a la esperanza de sus padres, convirtiéndose en el octavo periodista asesinado en el país durante el actual gobierno, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Del crimen se señala a Víctor Chalá, por quien la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de $300 millones.

Ayer sábado, periodistas de múltiples medios se reunieron al lado de la Llama Eterna en La Alpujarra para rendirle homenaje. Entre micrófonos, cámaras y fotos de Mateo, el Círculo de Periodistas de Antioquia dejó un mensaje contundente: “No se mata la verdad matando periodistas”.

En la noche, en el parque central de Yarumal, también familiares y amigos del fallecido periodista hicieron una velatón en su honor.