MinDefensa no confirma asesinato del periodista Mateo Pérez y fortalece su búsqueda en Antioquia

La desaparición del periodista Mateo Pérez Rueda mantiene en alerta a las autoridades y a organizaciones de prensa en Colombia. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el comunicador está siendo buscado intensamente luego de perderse su rastro mientras realizaba labores periodísticas en el municipio de Briceño. Según explicó el funcionario, la información oficial hasta el momento es que el periodista continúa desaparecido y que no existe confirmación sobre las versiones que circulan en redes sociales y algunos sectores de la región acerca de una posible muerte. “Lo que sabemos es que está desaparecido”, afirmó Sánchez, quien aseguró que las capacidades de inteligencia militar y policial fueron activadas para esclarecer la situación.

Mateo Pérez, oriundo de Yarumal y colaborador de la revista El Confidente, fue visto por última vez el pasado 5 de mayo en la vereda Palmichal. El comunicador adelantaba una investigación relacionada con los recientes hechos de violencia, enfrentamientos armados y desplazamientos masivos que afectan a varias comunidades del norte antioqueño. Conozca: Denuncian el asesinato de un periodista en Briceño, Antioquia Antes de desaparecer, el periodista habría visitado la Alcaldía, el hospital local y la estación de Policía de Briceño con el fin de recopilar información oficial y testimonios sobre la situación de orden público. Habitantes de la zona aseguraron que líderes comunitarios le habían advertido sobre el riesgo de movilizarse en territorios donde existe fuerte presencia de grupos armados ilegales.

La región vive una compleja disputa entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, especialmente estructuras vinculadas al bloque comandado por alias Calarcá. En medio de esa confrontación, las autoridades sospechan que integrantes de la estructura 36 estarían detrás de la desaparición del comunicador. Por esa razón, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta 640 millones de pesos por información que permita ubicar a alias “Primo Gay”, señalado cabecilla de esa organización ilegal. Asimismo, se ofrecieron hasta 300 millones de pesos por datos sobre alias “Víctor Chalá”, presunto integrante del grupo armado.