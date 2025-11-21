Lo que dijo Matheus Uribe tras el triunfo de Nacional sobre América y lo que será el clásico con el DIM

Atlético Nacional inició los cuadrangulares con el pie firme, venciendo 1-0 al América de Cali en un clásico cargado de tensión, análisis y necesidad de triunfo. El protagonista de la noche fue Matheus Uribe, autor del único gol del partido y, quizá, el símbolo más claro de un equipo que parece llegar a su punto más alto en el momento indicado. Tras el encuentro, el mediocampista habló con sinceridad sobre su presente, el trabajo del grupo y lo que viene para un Nacional que sabe que cada detalle pesa.

Uribe, que ha recuperado un rol decisivo en las últimas semanas, no ocultó su satisfacción por el rendimiento colectivo que lo ha impulsado a reencontrarse con el gol y con su mejor versión. “Me siento muy contento por el momento, por lo que se viene haciendo. La verdad que el equipo está muy bien, el equipo te ayuda a salir de esos momentos o de esos baches que en realidad para mí no fue un bache, sino que son momentos de lesiones que todos los jugadores tienen”, explicó, haciendo énfasis en que su ausencia reciente no fue un bajón futbolístico sino un proceso natural en la carrera de cualquier jugador.

Para el volante, lo fundamental ha sido que las finales lo encontraron en un punto alto. “Por fortuna, como lo he dicho todo este tiempo, me han cogido en muy buen nivel las finales, eso es lo más importante y el equipo me ha ayudado mucho para estar en este momento”, añadió. El gol ante el América es prueba de ello, un reflejo de la libertad con la que está jugando gracias a la estructura del mediocampo y, en especial, a su sociedad con Jorman Campuzano. “Con Campu al lado me puedo soltar mucho más y apoyar en esa parte ofensiva. Y bueno, por fortuna se ha logrado marcar y se han sacado los resultados”, celebró. Pero en Nacional no hay tiempo para recrearse. Cada fecha de los cuadrangulares es una final y el horizonte ya apunta hacia un nuevo clásico: el duelo contra Independiente Medellín. Uribe lo sabe y mide cada palabra con la responsabilidad de quien entiende lo que está en juego.

“Sabemos que va a ser un partido complicado, Medellín es un gran equipo, está haciendo las cosas muy bien, juega muy bien, tienen transiciones y jugadores de mucha velocidad”, advirtió. Para él, la clave estará en la concentración y en minimizar errores, un aspecto que el equipo ha venido fortaleciendo. “Esperemos estar a la altura, preparar el partido de la mejor manera, tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles y, obviamente, lo que hace siempre Nacional: salir a buscar los tres puntos”, sentenció.