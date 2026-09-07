Matías Orozco tuvo un gran debut en España; así está el recambio en el mediocampo colombiano

Con un 100% en la entrega de sus pases, el colombiano Matías Orozco debutó con el Castellón en la segunda división de España (categoría que catapultó a Gustavo Puerta y Luis Javier Suárez), dejando buenas sensaciones y generando expectativas en los aficionados del club valenciano. Hay que recordar que Orozco no es propiedad de los blanquinegros, pues jugará en el fútbol ibérico durante esta temporada, pero en condición de cedido desde el Brighton and Hove Albion de la Premier League.

El jugador de solo 18 años de edad tiene como principales características en su juego el correcto manejo de balón, cambio de ritmo, explosividad con la pelota en conducción, buenas decisiones en espacio reducido y constante llegada al ataque. Hace dos semanas jugaba en el fútbol profesional colombiano con el equipo que debutó, el Deportivo Cali, ahora está con el Castellón, un club con serias aspiraciones para ascender a primera división del fútbol campeón del mundo.

Su debut con el club blanquinegro, actual líder de la Liga Hypermotion, se dio en el marco del duelo contra el Albacete, otro club que tiene obligación de hacer un buen curso liguero. Su ingreso se realizó al minuto 67’ por Diego Barri. En casi 30 minutos disputados, Orozco entregó 20 pases correctos de 20 intentados, lo que afirma un 100% de efectividad en los servicios, una locura total tomando en cuenta que es su primer partido en el fútbol europeo.

Cabe destacar que de esos 20 pases, 10 de ellos fueron en territorio rival, incluso dio una asistencia de tacón que no finalizó en el fondo de la red porque el compañero que remató le pegó al poste vertical del pórtico rival. Dribló en 2 ocasiones a sus rivales, tocó el balón en 27 ocasiones y solo perdió la pelota en una de ellas. Recuperó 3 balones. Estas estadísticas son de un mediocampista total e íntegro.