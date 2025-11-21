Más de 46.000 becas para Matrícula Cero, la meta de la Alcaldía de Medellín el primer semestre de 2026: sepa cómo acceder

¿Que no va a continuar los estudios después de graduarse porque no tiene plata? Eso ya no es una excusa válida, teniendo en cuenta que desde la Alcaldía de Medellín, de la mano con Sapiencia, se entregarán 46.667 cupos para el pago de la matrícula universitaria de los jóvenes en la ciudad a través del programa Matrícula Cero durante el primer semestre de 2026. Con esto se incrementa en más de 4.000 la disponibilidad cada semestre para los jóvenes que quieran continuar con sus estudios de educación superior.
Quienes accedan a este programa podrán estudiar la carrera que deseen en las instituciones públicas de educación superior de la ciudad: ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia, Universidad de Antioquia, Tecnológico de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Universidad Nacional sede Medellín.