Mauricio Gaona: “Cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le permite hacer lo que desea, al que hay que cambiar es a él”

Hace apenas un mes, en el Congreso Nacional de Comerciantes de Fenalco, José Mauricio Gaona —abogado constitucionalista, académico y voz respetada en el análisis jurídico del país— lanzó una advertencia que hoy resuena con fuerza en medio del nuevo impulso del Gobierno para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Desde el escenario gremial, y ante más de dos mil empresarios, Gaona sostuvo que Colombia atraviesa un momento decisivo en el que el discurso del cambio puede transformarse, si no se le pone freno, en una maquinaria de concentración de poder. “La Constitución del 91 no es el problema —dijo con énfasis—, el problema es quien pretende someterla a su voluntad”.
El jurista, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia, habló claro de un riesgo que calificó como “la fase final del populismo”: la instauración de una dictadura constitucional, esa forma de autoritarismo que, según explicó, no destruye la institucionalidad, sino que la captura desde dentro. “La amalgama, el proceso de amalgama democrática, no es otra cosa distinta que el uso de la democracia —y particularmente de la Constitución, la ley y las instituciones constitucionales— para hacer una transición del populismo al autoritarismo. Ya no utilizando lo que solía usarse en las dictaduras del siglo XX, sino un sistema de dictadura más disfrazado, más sofisticado, que es típico o arquetípico del siglo XXI”.
En su intervención, insistió en que los líderes que buscan perpetuarse en el poder suelen hacerlo apelando al pueblo y a la legitimidad de las urnas, mientras desmantelan, paso a paso, los controles que limitan su mandato.