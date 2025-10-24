Mauricio Gaona: “Cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le permite hacer lo que desea, al que hay que cambiar es a él”

Hace apenas un mes, en el Congreso Nacional de Comerciantes de Fenalco, José Mauricio Gaona —abogado constitucionalista, académico y voz respetada en el análisis jurídico del país— lanzó una advertencia que hoy resuena con fuerza en medio del nuevo impulso del Gobierno para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Desde el escenario gremial, y ante más de dos mil empresarios, Gaona sostuvo que Colombia atraviesa un momento decisivo en el que el discurso del cambio puede transformarse, si no se le pone freno, en una maquinaria de concentración de poder. “La Constitución del 91 no es el problema —dijo con énfasis—, el problema es quien pretende someterla a su voluntad”.
El jurista, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia, habló claro de un riesgo que calificó como “la fase final del populismo”: la instauración de una dictadura constitucional, esa forma de autoritarismo que, según explicó, no destruye la institucionalidad, sino que la captura desde dentro. “La amalgama, el proceso de amalgama democrática, no es otra cosa distinta que el uso de la democracia —y particularmente de la Constitución, la ley y las instituciones constitucionales— para hacer una transición del populismo al autoritarismo. Ya no utilizando lo que solía usarse en las dictaduras del siglo XX, sino un sistema de dictadura más disfrazado, más sofisticado, que es típico o arquetípico del siglo XXI”.
En su intervención, insistió en que los líderes que buscan perpetuarse en el poder suelen hacerlo apelando al pueblo y a la legitimidad de las urnas, mientras desmantelan, paso a paso, los controles que limitan su mandato.
Gaona advirtió que detrás de la retórica del cambio, de la justicia social y de la soberanía popular, pueden esconderse impulsos que socavan los cimientos del Estado de derecho. Subrayó. Su mensaje —mezcla de reflexión jurídica y advertencia histórica— recordó que ninguna democracia está a salvo del poder que se disfraza de redención. “Si se cae el sistema constitucional y se caen las personas que se encargan de defenderlo, no nos queda más, como colombianos, que dar un tributo a las herramientas que nos quedan:a la prensa libre e independiente, apoyar a nuestros jueces, y decirle a la oposición que lo que tienen en este momento es un deber con la historia”.
Las palabras del constitucionalista, que en su momento fueron recibidas con aplausos contenidos, adquieren esta semana una nueva dimensión tras el anuncio del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, desde Shanghái, sobre la radicación de un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente con 71 delegatarios, repartidos de manera paritaria. Gaona había dicho entonces que ninguna Constitución necesita ser destruida para ser cumplida.
Estas fueron sus palabras:
“Quisiera iniciar este examen de la constitucionalidad y de la defensa de la Constitución antes de entrar a la fase más crítica en la que nos encontramos en Colombia, que es pasar del populismo al autoritarismo, y de ahí, el paso a la dictadura constitucional. Es simplemente una cuestión de forma y de tiempo.
Para convocarlos a esa reflexión, solo les puedo decir que, en diferentes países del mundo donde he tenido el privilegio de trabajar, de servir, de investigar y de participar en eventos como el que hoy nos reúne, también he notado —en otros países donde he tenido que hacer investigación ya más cercana a lo que llamamos trabajo de campo—, con el delegado o cerca, pues siguiendo los parámetros del delegado de Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos en el mundo, que miramos la situación de más de treinta y nueve países en diferentes continentes por un periodo de cinco años.
Yo quisiera decirles a ustedes que lo que están haciendo en este momento, en ese congreso, es de vital importancia. Esas conversaciones las están teniendo a tiempo, y ojalá pasen más allá. Que los medios de comunicación estén presentes allí es de especial relevancia, porque ellos hacen parte de la última línea de defensa que tienen las democracias para resistir el paso al autoritarismo.
Y lo digo porque yo he visto esos países donde no hay prensa, cómo lucen esos países donde se va la prensa, y ese fenómeno se repite en todos los ciclos. Es por eso que quiero hablarles hoy sobre lo que realmente se denomina la amalgama, el camuflaje o la fusión democrática. Ese es el proceso en el que ustedes se encuentran en este momento, y están en un momento crítico, porque las instituciones —a pesar de sus defectos—, algunas instituciones judiciales (no todas), la prensa independiente, los gremios como ustedes... lo que están haciendo en este momento es sostener el sistema democrático ante las posibilidades de un avance hacia el autoritarismo. Y para que reflexionen acerca de ese fenómeno, lo mejor es ver cómo ha ocurrido en otras partes y luego cómo está ocurriendo en Colombia.
La amalgama, el proceso de amalgama democrática, no es otra cosa distinta que el uso de la democracia —y particularmente de la Constitución, la ley y las instituciones constitucionales— para hacer una transición del populismo al autoritarismo. Ya no utilizando lo que solía usarse en las dictaduras del siglo XX, sino un sistema de dictadura más disfrazado, más sofisticado, que es típico o arquetípico del siglo XXI.
No solo en América Latina, sino también hay casos en África y hay casos en Asia. Pero ese sistema utiliza realmente la Constitución y la ley, porque, al final de cuentas, ustedes se darán cuenta de que es vital que no solo funcionen las instituciones, sino que la integridad moral, la rectitud y el honor de sus líderes terminan afectando esas democracias.
Por ello es que he utilizado esa frase de que, en algún momento de la historia, en cada país, el destino de la nación se une al carácter de los líderes, para bien, obviamente, o para mal.
En el caso que nos ocupa, esa amalgama democrática que se ha venido dando es diferente a los tipos de dictadura que conocimos. Por eso muchas personas, en sus análisis —que se hacen en televisión, radio, etcétera, o en la prensa, en sus artículos— ven la posibilidad de una dictadura como algo inimaginario. Y están en lo correcto, claro, si ustedes están pensando en las dictaduras del siglo XX, es decir, aquellas donde era el estamento militar el que intervenía, donde se requería un golpe de Estado a la fuerza.
Pues, obviamente, ese tipo de dictaduras ya no es necesario, porque lo que ha demostrado una lectura transversal de la jurisprudencia y de la historia —tanto en las naciones más desarrolladas como en las de vida de desarrollo— es que, en este momento, la ley está al servicio de la política, y no la política al servicio de la ley. Esa disyunción ha hecho que sea más fácil doblegar la Constitución y la ley, y con ello, el orden constitucional y, finalmente, el producto más importante en cualquier democracia, que es la libertad.