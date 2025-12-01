Mauricio Gómez Amín deja su aspiración presidencial y anuncia respaldo a Abelardo de la Espriella

Mauricio Gómez Amín confirmó este lunes 1 de diciembre que renuncia a su aspiración presidencial por el Partido Liberal y que apoyará la candidatura de Abelardo de la Espriella, decisión que explicó en un video publicado en sus redes sociales: “como padre de familia y ciudadano” en el que advirtió que Colombia enfrenta “un momento decisivo” y que, por eso, optó por respaldar al aspirante que, según él, ha logrado conectar con el electorado y puede unificar al país.