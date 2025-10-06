x

Precandidato presidencial Mauricio Lizcano denuncia amenazas contra su familia

El precandidato y exministro de las TIC publicó la imagen de una ofrenda floral con un mensaje contra su padre.

  • Descripción: Candidato Presidencial y Expresidente del Senado. Lugar: Sede del Grupo El Colombiano en Envigado. Personajes: Mauricio Lizcano. Fecha de evento: 23/07/2025. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 12 minutos
A pesar de los llamados por parte de las autoridades a una campaña electoral en paz, un precandidato anuncia públicamente amenazas contra su familia. En esta ocasión de trata del exministro de las TIC, Mauricio Lizcano.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el precandidato mostró el sufragio floral que le llegó a su sede de campaña en Manizales con un mensaje contra su padre, Óscar Tulio Lizcano, quien fue víctima de secuestro en el año 2000 cuando fue congresista.

“Acabamos de recibir un sufragio en la sede de mi campaña presidencial en Manizales con una amenaza contra la vida de mi padre, quien fue víctima de secuestro”, expresó el precandidato y exministro.

“La política no puede ser escenario de miedo ni de intimidaciones. Solicito a las autoridades competentes para que garanticen la seguridad mía y la de mi familia”, concluyó en su cuenta de X el político.

