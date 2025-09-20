Mauricio Molina, conmovido con recuerdo de 2002 en el Poderoso

Noboa propuso crear una Asamblea Constituyente vía consulta popular que redacte una nueva Carta Magna con leyes más severas.

Corte de Ecuador suspende referendo de Noboa para instalar constituyente

Corte de Ecuador suspende referendo de Noboa para instalar constituyente

Corte de Ecuador suspende referendo de Noboa para instalar constituyente

Mundo

0