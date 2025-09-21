Fin de semana increíble para Max Verstappen, que ganó el Gran Premio de Azerbaiyán

Tras partir desde la pole position, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, ganó con gran autoridad el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, mientras que el líder del Mundial Oscar Piastri (McLaren) tuvo un accidente en la primera vuelta y se retiró, en Bakú.
En las calles de la capital azerbaiyana, azotadas por fuertes vientos, el vigente cuatro veces campeón mundial superó al británico George Russell (Mercedes) y al español Carlos Sainz (Williams).
“Un fin de semana increíble”, dijo Verstappen. “Para nosotros ganar aquí es fantástico. El coche estuvo genial con ambos compuestos, tuvimos aire limpio todo el tiempo y fue bastante sencillo”, analizó.
“Hacía viento y el coche se movía mucho, pero estoy contento con el rendimiento y feliz de que no hubo demasiados coches de seguridad”, añadió el neerlandés, dominador de principio a fin, ganador por primera vez en Bakú.