Mayra Ramírez sufrió dura lesión y se perderá el resto de la temporada 2025

La delantera colombiana Mayra Ramírez será baja de Colombia para el inicio de las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2027, que arrancan en octubre. Mayra, según reportó el Chelsea, sufrió una lesión del tendón de la corva, en el compromiso amistoso ante el AC Milán y por ello, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, este miércoles. La delantera estará por fuera de las canchas varios meses, por lo que su regreso estaría previsto para enero de 2026. Esta lesión afecta a Mayra, quien era una de las jugadoras claves del técnico Ángello Marsiglia, para el inicio de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Brasil 2027.

Hay que recordar que Colombia, inicia su camino en las Eliminatorias, el próximo 24 de octubre, cuando enfrente en casa a Perú y luego, el 28 del mismo mes visitará a Ecuador. Mayra es la primera baja de la Tricolor para esos dos compromisos, y también se perderá el juego previsto para noviembre, cuando las cafeteras visiten a Bolivia, el 28 de noviembre. Hay que recordar que, las dos primeras selecciones van directo al Mundial de Brasil 2027 y que las anfitrionas no hacen parte de la Eliminatoria, por ello, la competencia tiene solo nueve selecciones: Colombia, Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Por Conmebol, además de Brasil, se tendrán dos cupos directos y otros dos tendrán la opción de repechaje intercontinental.