Mayra Ramírez sufrió dura lesión y se perderá el resto de la temporada 2025

La delantera colombiana Mayra Ramírez será baja de Colombia para el inicio de las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2027, que arrancan en octubre.
Mayra, según reportó el Chelsea, sufrió una lesión del tendón de la corva, en el compromiso amistoso ante el AC Milán y por ello, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, este miércoles.
La delantera estará por fuera de las canchas varios meses, por lo que su regreso estaría previsto para enero de 2026.
Esta lesión afecta a Mayra, quien era una de las jugadoras claves del técnico Ángello Marsiglia, para el inicio de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Brasil 2027.