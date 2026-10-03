Mazamorra michelada, migaos y plátano maduro, así van las tendencias de la comida local

Nada parece más raro que imaginarse una mazamorra michelada, porque la michelada ha sido tradicionalmente la cerveza, cuando se le pone limón y un borde de sal al vaso donde se sirve. Hay muchas variaciones, pero las micheladas suelen ser siempre bebidas frescas y ligeras, no la mazamorra, un plato a base de maíz cocido y semi espeso que se acompaña con leche y dulces como el bocadillo, la panela o el blanqueado.
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Pero en Medellín se adapta todo, y así como se le puso platano maduro al sushi, se creó la versión michelada de la mazamorra, que realmente es ponerle un borde de arequipe y ripio de panela a la taza en la que se sirve este plato típico antioqueño.
Esta variación de ese viejo manjar de las abuelas, es una de las grandes protagonistas de una tendencia que gana cada vez más fuerza en la ciudad: la apuesta por modernizar, ya sea en la presentación o en la receta, ingredientes y platos tradicionales de la gastronomía popular local.
–La comida es la manifestación cultural más importante de cualquier sociedad o cualquier país. El mundo lo entendió hace rato, nosotros vamos por ese camino, pero vamos tarde y muy despacio– dice el chef Álvaro Molina, especialista en recetas e historia de la gastronomía local.
Siguiendo a Molina, se puede decir que Medellín ha estado en deuda con su tradición culinaria, porque aquí se ha privilegiado sobre todo lo de afuera. Si se piensa en la comida rápida, los que reinan son los perros y las hamburguesas, luego quizás el sushi y cada vez más los tacos.
Pero en los últimos años se ha notado un cambio en la oferta que cada vez mira más a lo local, a la tradición. Molina dice que hay varias razones, la primera tiene que ver con las nuevas generaciones de cocineros, que han entendido que el mayor valor de un país para consolidarse como destino gastronómico es el desarrollo y la consolidación de su propia cocina.
–La gente está empezando a entender eso, está volviendo a la esencia, y los pelados llegan a eso a través de la nostalgia familiar –cuenta Molina.
Una de las cosas que rompió ese lazo con la tradición, dice Molina, tiene que ver con el fin del ritual familiar. Ya poco se come en familia, y por eso se come distinto.
–Al acabarse ese ritual de la mesa familiar, de comer juntos, se pierde la base cultural, y esa base tenía un componente: el trío sopa, seco y sobremesa. Yo tengo inventariadas 300 sopas antioqueñas, pero la gente conoce tres –detalla Molina.
En ese proceso se pierden ciertas recetas, simplemente se dejan de comer. Pero la comida tiene mucho de emoción, de nostalgia, el gusto y los sabores están guardados en el cerebro y se asocian a personas, momentos y sensaciones. Esa parte emocional es lo que parece estar trayendo de vuelta esa tradiciones culinarias que estaban al margen.
–Cuando tú comes ciertas cosas, el cerebro te devuelve a la niñez temprana, porque hay un montón de información almacenada que funciona como referencia para decir si algo nos gusta o no –dice Molina.
Por eso para muchos, platos como la mazamorra o el migao, terminan siendo un viaje sensorial que los lleva de inmediato a la infancia, a la casa de la abuela, a su amor.
Otra de las razones que parece explicar el auge de estas comidas es el turismo. Los que vienen de afuera quieren conocer la ciudad, su cultura, y ahí la comida es fundamental.
El plato insignia de la ciudad es la bandeja paisa, pero eso es apenas una parte de la gran variedad de platos y delicias de la gastronomía antioqueña. Muchas recetas se conservan en las cocinas populares, en las casas y en las plazas de mercado.
Pero nos ha faltado orgullo, sentido de pertenencia por lo propio y lo local, es lo que dice Álvaro Molina, y es lo que se ve en la calle, mucho de afuera, no tanto de aquí.
“La comida lo es todo para nosotros. Es una extensión del sentimiento nacionalista, del sentimiento étnico, de tu historia personal, de tu provincia, de tu región, de tu tribu, de tu abuela. Es inseparable de todo eso desde el principio”, dijo el reconocido chef, escritor y presentador Anthony Bourdain.
La comida es el principio de todo, de la vida, y de la cultura, de lo íntimo y lo social. ¿Qué nos dice de Medellín el hecho de que cada vez hay más propuestas de gastronomía local?
Ahora no es raro encontrar, al lado de un local de perros calientes, uno de mazamorra y otro de migao.
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En EL COLOMBIANO quisimos conocer las historias y motivaciones detrás de estas apuestas, por eso conversamos con Jhon Fredy Álvarez, de mazAMORra de la mita, Felipe Ferreira, uno de los socios fundadores de Demaduro, y Luis Fernando Amézquita fundador de Migaito. Esto nos contaron sobre el panorama gastronómico local y su exploración de lo propio.
Pero antes, otra frase del gran Bourdain que recorrió el mundo a través de la comida :“La buena comida es muy a menudo, incluso la mayoría de las veces, comida sencilla”.