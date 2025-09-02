McDonald’s anuncia en EE. UU. que revivirá el próximo lunes los combos baratos, ¿aplicará en Colombia?

McDonald’s anunció el regreso de los Extra Value Meals, una de sus ofertas más reconocidas, a partir del 8 de septiembre en todos sus restaurantes de Estados Unidos.
Se trata de una promoción que ofrece combos completos de la franquicia a precios reducidos, pensada para brindar más valor por menos dinero.
Con esa oferta, la cadena busca responder a las demandas de los consumidores que reclaman precios más asequibles en medio de un contexto de inflación que ha golpeado los bolsillos de las familias en los últimos años.