“Me cambió la vida”: la herencia que le dejó Yeison Jiménez a Ciro Quiñonez

2 y 8
2 y 8
5 y 9
5 y 9
4 y 6
4 y 6
0 y 3
0 y 3
no
1 y 7
1 y 7
Temas recomendados
El cierre del torneo entra en su etapa decisiva y el Medellín depende de una compleja combinación de resultados para clasificar a los playoffs. Santa Fe, Cali, Millonarios, Inter y Bucaramanga también llegan con cuentas apretadas.
Autoridades investigan pagos a un contratista que habría recibido dinero sin evidencias de trabajo realizado. Las partes ya fueron notificadas. Esto dice el expediente.
La ciudad fue destacada entre más de 600 del mundo por una alianza entre el sector público y privado para combatir el hambre.
El duelo entre el equipo francés y alemán será este martes desde las 2:00 de la tarde. Luis Díaz espera ser determinante en esta serie, que se define el 6 de mayo en Alemania.
El volante creativo y capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, se manifestó después de su primera titularidad en MLS con Minnesota United. Faltan 45 días para el inicio del Mundial.