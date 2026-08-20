Denuncian alzas en arriendos en zonas afectadas por el terremoto: ¿cuánto puede subir legalmente el canon?

Tras la tragedia ocasionada por el terremoto, en departamentos como Risaralda, Chocó, Caldas, Quindío y Valle del Cauca también han surgido denuncias por el incremento de los cánones de arrendamiento, una situación que ha generado preocupación entre familias que buscan un nuevo lugar para vivir tras resultar afectadas por el sismo. Ante estos casos, Mario Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), explicó que los contratos de arrendamiento tienen límites legales y pidió a propietarios y arrendadores actuar con solidaridad frente a la emergencia. El dirigente señaló que el gremio inmobiliario ya conoce las denuncias y recordó que los incrementos no pueden realizarse libremente, especialmente cuando se trata de contratos vigentes o que llegan a su renovación. Le puede interesar: ¿Debe seguir pagando el arriendo tras el terremoto? Fedelonjas aclara qué pasa con los contratos

Los aumentos en contratos vigentes tienen un límite

De acuerdo con Ramírez, al momento de renovar un contrato de arrendamiento, el incremento del canon no puede superar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior. Para el caso mencionado por el presidente de Fedelonjas, el límite corresponde al 5,10%.

Además, el ajuste solo puede realizarse cada 12 meses desde el último incremento, de acuerdo con las condiciones y topes establecidos por la normatividad. La situación es diferente cuando se trata de inmuebles que entran por primera vez al mercado de arrendamiento. En esos casos, explicó el dirigente gremial, la Ley 820 establece que el canon mensual no puede superar el 1% del avalúo comercial del inmueble.

¿Dónde denunciar un incremento excesivo en el arriendo?

Fedelonjas señaló que los arrendatarios que consideren que están enfrentando incrementos desproporcionados pueden acudir a las autoridades locales. El presidente del gremio indicó que las alcaldías locales son las encargadas de ejercer control y vigilancia sobre los contratos de arrendamiento.

Por ello, el llamado es a que los afectados presenten las respectivas quejas cuando consideren que un propietario está incumpliendo las reglas aplicables a los incrementos del canon. Lea más: Abecé jurídico sobre quién responde por los daños en viviendas tras el terremoto

¿Se puede terminar el contrato si la vivienda quedó afectada?

Otra situación que puede enfrentar un arrendatario tras el terremoto es la necesidad de abandonar el inmueble debido a los daños sufridos. En estos casos, la posibilidad de terminar el contrato dependerá de una validación técnica sobre las condiciones de la vivienda. Si la decisión de abandonar el inmueble responde únicamente a la percepción del arrendatario, será necesario revisar y cumplir las condiciones establecidas en el contrato. Según la explicación de Ramírez, normalmente se debe informar previamente la decisión con una anticipación de, al menos, tres meses. Sin embargo, cuando una evaluación técnica determina que la vivienda quedó inhabitable, los arrendatarios pueden recurrir al artículo 1990 del Código Civil para solicitar la terminación del contrato debido a las condiciones del inmueble. Conozca también: Subsidios de arriendo y en servicios públicos, entre las medidas del gobierno para los afectados en Pereira

Alcalde de Manizales alertó por casos de especulación

La preocupación por los aumentos excesivos en los arriendos ya había sido expresada por el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, quien alertó sobre casos en los que el valor mensual de algunas viviendas habría aumentado de manera considerable después del terremoto. Según el mandatario, se conocieron denuncias de inmuebles cuyos arriendos pasaron de $300.000 a $500.000 mensuales. “Este no es el momento de especular ni de jugar con la platica de la gente que quedó en unas condiciones muy difíciles”, señaló Rojas, quien anunció controles frente a posibles prácticas de especulación. El alcalde aseguró que la vigilancia no se limitará al mercado de arriendos, sino que también buscará evitar aumentos injustificados en productos como alimentos y materiales de construcción, cuya demanda puede aumentar durante el proceso de atención y reconstrucción. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: