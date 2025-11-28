x

Jornada dorada para Colombia en esquí y clavados de Juegos Bolivarianos, los cafeteros se afianzan en el primer lugar

Este sábado seguirán las emociones de las justas con deportes como gimnasia, esquí y esgrima entre otros.

  • Jornada brillante para Colombia en el esquí naútico de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho, con dos oros, tres platas y tres bronces. FOTO CORTESÍA COC
Luz Élida Molina Marín
hace 12 minutos
¿Cuál es la programación de Colombia este sábado en Juegos Bolivarianos?

La jornada de este sábado en Juegos Bolivarianos de Ayacucho tienen en la programación los clavados y los antioqueños Daniela Zapata y Simón Ríos estarán en acción en las pruebas de trampolín 3 metros femenino y trampolín un metro masculino, el equipo nacional lo complementan Gabriela Rusinque y Miguel Tovar de Bogotá y Valle, respectivamente.

De igual manera, el país contará con Éider Arévalo, que disputará la maratón masculina.

En la programación también aparecen disciplinas como la esgrima, esquí náutico, gimnasia artística, taekwondo y surf, entre otros.

