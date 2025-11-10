Medellín hace parte de las 100 mejores ciudades del mundo para vivir en 2026, ¿en qué posición se ubica?

El más reciente informe World’s Best Cities 2026 de Resonance Consultancy coronó nuevamente a Londres como la mejor ciudad del planeta para vivir.
Le siguen Nueva York y París, que completan el podio por su dinamismo, conectividad y calidad de vida.
El estudio combina 34 subcategorías agrupadas en tres grandes índices —habitabilidad, amabilidad y prosperidad— y se construye a partir de datos de reseñas digitales, análisis en plataformas sociales (de Google a Weibo) y un sondeo global de Ipsos con 21 000 personas en 31 países.
La metodología busca reflejar tanto la percepción local como la internacional de cada urbe.
