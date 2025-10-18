¿Cuál es la historia de Horizontes, la obra de Francisco Antonio Cano?

Amar el arte en un territorio en el que ese amor apenas se está inventando requiere corazón e inteligencia. Cuando Francisco Antonio Cano (Yarumal, 1865-Bogotá, 1935) nació, el mundo ya había experimentado momentos cumbre gracias al trabajo de artistas y talleres que habían edificado, decorado, retratado, urbanizado y hasta demolido la obra de sus antecesores. Pero aquí, en la Yarumal del siglo XIX, el mundo era joven en ese sentido. Las montañas que no olvidan habían visto el trabajo orfebre y la cerámica de las comunidades indígenas, pero estos eran los tiempos del dibujo, el óleo, la pintura y otras técnicas que demoraban una eternidad en llegar sostenidas, y apenas, en el lomo de una mula.
Todo el pueblo había visto el talento del muchacho; Yarumal era poco para lo que él necesitaba. El sueño inicial era llegar a la capital y, luego de varios intentos y años de esfuerzo, la unión del colectivo y la hospitalidad de sus parientes Rodríguez Márquez le abrieron un hogar en Medellín en 1880, pero, sobre todo, un nuevo taller de aprendizaje y acogida.
No era cualquier casa. El hogar fundado por Melitón Rodríguez Roldán debía ser completamente diferente a cualquier otro, porque él era recursivo e inteligente, sabía de grabado, fotografía, dibujo, pompas fúnebres y muchos temas más. Su esposa, Mercedes Márquez Cano, era hospitalaria e inquieta, sobre todo porque en las noches tenía el talento para buscar en el espiritismo las razones que venían de luces y sombras, de susurros y fantasmas. Había jóvenes también en esa casa, hijos de la pareja, y entre ellos se destacaba Horacio Marino, con quien Francisco Antonio compartía afinidades, las del arte y la arquitectura. Fueron inseparables, casi hermanos, durante muchos años.