Medellín 350 años: ¿Qué piensan los jóvenes del futuro de la ciudad?

En el marco del 350 aniversario de Medellín, tres jóvenes ofrecen una visión optimista y transformadora del futuro de la ciudad. Destacan la potencia de las nuevas generaciones para construir colectivamente, superar estigmas y enfocarse en el talento, la innovación y el cuidado. Abogan por una Medellín con menos brechas sociales, más oportunidades educativas y laborales, y una mayor conciencia ambiental, promoviendo la sostenibilidad y el respeto por el entorno. Resaltan el auge de colectivos juveniles que, desde los barrios, impulsan iniciativas artísticas, deportivas y ambientales, transformando la narrativa de la ciudad de “combos” a “clubes juveniles” y buscando erradicar la violencia y la agresividad heredadas del narcotráfico.