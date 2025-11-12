Rivana Business Park y Marriott sellan alianza para consolidar el nuevo epicentro corporativo de Medellín, con inversión de US$40 millones

Medellín sigue escalando posiciones como destino estratégico para el turismo corporativo y la inversión extranjera. El complejo Rivana Business Park anunció un acuerdo con la cadena Marriott International para la apertura del hotel AC Hotels by Marriott, cuya inauguración está prevista para finales de 2026. El proyecto, desarrollado por QBO Constructores y Bienes & Bienes Constructores, se levanta en el corredor corporativo de Industriales, junto a Ciudad del Río, con acceso directo al Túnel de Oriente. Su ubicación lo conecta con el aeropuerto internacional José María Córdova, Plaza Mayor, El Poblado y el eje institucional del centro de la ciudad, convirtiéndolo en un punto neurálgico para los negocios en Medellín.

Rivana Business Park sella acuerdo con Marriott y consolida el centro de negocios más completo de Medellín.

Una inversión de US$40 millones para el nuevo hotel de Marriott

El nuevo AC Hotels by Marriott representará una inversión aproximada de US$40 millones, aportada por QBO Constructores y Bienes & Bienes Constructores. El hotel contará con 160 habitaciones y suites bajo el formato Select Service Upscale, pensado para ejecutivos y viajeros de negocios que buscan comodidad, diseño moderno y servicios eficientes. En su construcción se generarán alrededor de 170 empleos directos, y con la apertura de toda la segunda etapa de Rivana se espera superar los 3.000 puestos de trabajo. “Este nuevo hotel representa un paso decisivo en la consolidación de Rivana como un ecosistema empresarial conectado con las tendencias globales”, afirmó Rafael Londoño Lema, presidente de QBO Constructores. Agregó: “Su presencia nos permite ofrecer una experiencia integral a las empresas y altos ejecutivos que visitan Medellín, al tiempo que atrae a multinacionales y compañías extranjeras que, gracias a las condiciones únicas que ofrece nuestro proyecto, deciden establecer sus operaciones en la ciudad”. Entérese: Medellín atrae a Mercado Libre y Accenture en Rivana Business Park, centro de inversión empresarial

Turismo de negocios en expansión en Medellín

El anuncio llega en un momento de auge para el turismo corporativo en Medellín. Según cifras de Migración Colombia, entre enero y agosto de 2025 llegaron a Antioquia más de 20.900 visitantes por motivos de negocios, lo que confirma la tendencia al alza en este segmento. La ciudad ha captado la atención de empresas internacionales que ven en la capital antioqueña una plataforma para sus operaciones regionales. De acuerdo con la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín (ACI Medellín), la capital antioqueña concentró el 35 % del capital de riesgo levantado en Colombia en 2023 y, desde 2008, ha recibido más de 370 proyectos de inversión extranjera directa. Mercado Libre, Accenture, Seguros Bolívar y Corredores Davivienda ya forman parte del ecosistema corporativo de Rivana, fortaleciendo su perfil como el centro empresarial más completo de Medellín.

El atractivo corporativo de Medellín no es casualidad. La ciudad fue declarada Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante la Ley 2286 de 2023, que otorga incentivos tributarios a empresas tecnológicas y centros de innovación.