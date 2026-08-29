Medellín convierte escombros en nuevas obras: ya reutilizó 2.000 toneladas de pavimento

Cada vez que una cuadrilla rompe una capa deteriorada de pavimento para reparar un bache o intervenir un tramo de la malla vial en Medellín, queda atrás una cantidad importante de material que durante años tuvo como destino inevitable convertirse en escombro.
Ahora, parte de esos residuos están siguiendo otro camino. El Distrito puso en marcha un esquema para recuperar, transformar y volver a utilizar los materiales provenientes de las obras viales, con el propósito de reducir la cantidad de residuos que llegan a sitios de disposición final y disminuir la necesidad de extraer nuevos recursos naturales.
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Hasta el momento, 2.000 toneladas de escombros de pavimento ya fueron aprovechadas mediante este proceso. La expectativa es que, al terminar el actual contrato de mantenimiento de la malla vial, la cifra se acerque a 10.000 toneladas.