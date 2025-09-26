Sapiencia abrió 3.500 cupos gratuitos en IA, robótica y creatividad; pasos para inscribirse

La Alcaldía de Medellín, a través de la Agencia Sapiencia, dio a conocer la convocatoria del programa EstudIA con 3.500 cupos gratuitos en 54 cursos sobre habilidades digitales y creativas. Los interesados podrán postularse hasta el próximo 3 de octubre y acceder a formación en niveles inicial, intermedio y avanzado.
La estrategia busca fortalecer el talento ciudadano en áreas clave para la economía digital, cultural y creativa. Bajo modalidad combinada: presencial, sincrónica y asincrónica.
Cada curso tendrá una duración de 318 horas, con 190 horas teóricas y 128 prácticas, con el objetivo de integrar el aprendizaje académico con el desarrollo de competencias aplicadas.
