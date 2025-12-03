¿Medellín debe tapar el hueco financiero que dejó Petro en la U. de A.?

El debate sobre si el Distrito de Medellín debería o no asumir alguna responsabilidad sobre las vapuleadas finanzas de la Universidad de Antioquia volvió a surgir la semana pasada, después de que el concejal José Luis Marín, del Pacto Histórico, propusiera que del presupuesto de $12 billones que tiene la ciudad para el otro año se destinaran cerca de $55.000 millones para donarle a la alma máter, que enfrenta una crisis financiera histórica.
La propuesta de Marín no buscaba que la ciudad asumiera la base presupuestal de esa institución —una responsabilidad legal de la Nación y el Departamento—, sino una “donación modal” por una única vez, destinada a programas como el consultorio jurídico, el programa de lenguas extranjeras y la Facultad Nacional de Salud Pública.
El argumento del concejal fue que si Medellín se proyecta como un Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, no puede dejar caer a su principal motor científico, que además educa a más de 13.000 estudiantes de la ciudad.