Ventas y logística concentran la mayoría de las 26.000 ofertas laborales disponibles en Medellín

El panorama del empleo en Medellín cierra el año con cifras alentadoras. La capital antioqueña registra más de 26.000 vacantes activas, según datos de Magneto Empleos, y los sectores que más están contratando son ventas, servicio al cliente, bodega, logística y transporte.
Los roles más buscados por las empresas son asesores comerciales, auxiliares logísticos, cajeros, vendedores de tienda y operarios de producción, evidenciando que la reactivación económica está generando una alta demanda de talento operativo y comercial en distintos niveles.
De esas oportunidades laborales, más de 18.400 vacantes son requeridas con urgencia, lo que indica que muchas compañías buscan cubrir puestos clave de manera inmediata.
Por su parte, unas 9.000 ofertas adicionales están disponibles sin requerir experiencia, permitiendo a personas acceder a sus primeros pasos laborales.
En cuanto a las modalidades laborales, la tendencia hacia la flexibilidad continúa: 1.250 puestos son híbridos (mezclan trabajo presencial y remoto) y 532 son completamente virtuales, lo que refleja que las empresas de Medellín siguen adaptando sus esquemas de trabajo a las nuevas dinámicas del mercado.
Le puede interesar: Trabajo desde casa: sectores de ventas, servicio al cliente e ingenierías tienen cientos de ofertas en esta modalidad