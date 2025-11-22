x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Medellín ensaya su alumbrado navideño y en Envigado ya se puede disfrutar

  • Medellín ensaya su alumbrado navideño y en Envigado ya se puede disfrutar
El Colombiano
El Colombiano
hace 47 minutos
bookmark

El Valle de Aburrá ya vive la Navidad: Envigado encendió oficialmente sus alumbrados “Destellos de Navidad” el viernes 21 de noviembre de 2025, una semana antes que Medellín. Las imágenes de luces que circulan en Medellín son parte del montaje logístico y las pruebas necesarias, ya que su encendido oficial se realizará el viernes 28 de noviembre en Parques del Río. Los Alumbrados EPM de Medellín, bajo el concepto “En Navidad, Medellín te quiere,” conmemoran los 350 años de la ciudad y los 70 años de EPM, con 8 millones de bombillas y 25.000 figuras, un proyecto que busca generar una derrama económica proyectada de $600 mil millones de pesos para la región hasta el 12 de enero de 2026.

