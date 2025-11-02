Medellín escaló más de 170 puestos en el ranking mundial de ecosistemas emprendedores

El desarrollo económico atraviesa un momento dulce en Medellín, con desempleo a la baja, formalidad al alza y un renovado impulso en innovación. EL COLOMBIANO habló con María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico, para entender a qué se deben los buenos resultados de la ciudad.
¿Cómo va la dinámica de desempleo este año?
“Esa es una de las mejores noticias hoy en nuestra ciudad y es tener una tasa de desempleo de 6,4%. Claramente es la apuesta que tienen los empresarios que trabajan en equipo con la academia y con el sector público. El 97% del empleo de esta ciudad corresponde a los empresarios y nosotros como ciudad pues le seguimos apostando a que ese empleo pueda ser un empleo de calidad, bien remunerado”.
¿Qué está pasando en Medellín, qué análisis han hecho qué puede no estar pasando en otras en otros lugares del país?
“En Medellín estamos viendo como el sector de la manufactura sigue generando empleo formal, a pesar de que la estructura empresarial de nuestra ciudad ha cambiado y cada vez más tenemos una economía basada en el conocimiento y en servicios. La industria manufacturera se sigue fortaleciendo y no cede esa dinámica de generación de empleo. Al mismo tiempo, vemos como servicios creativos, todo lo que es industrias creativas, el turismo también vienen creciendo de una manera muy exponencial (...) Medellín, además, es una ciudad que ha tenido últimamente unas tasas de informalidad a la baja. Estamos en este momento en el 37%. Además, porque mientras en el país aumenta la informalidad en Medellín, está bajando”.
Medellín tiene el ADN de la creatividad, del empeño, del negocio, del negociante, pero también debe haber algo que pase en la ciudad. ¿Qué es lo que ustedes tienen en materia de emprendimiento?
“Bueno, claramente acá hay un ADN emprendedor que viene de nuestros ancestros y esto lo que nosotros buscamos desde la alcaldía de Medellín es a través de programas de acompañamiento casi que uno a uno hacer que estas iniciativas, esas ideas, esos nuevos negocios puedan florecer, puedan crecer, puedan ser sostenibles y buscamos apalancarlo desde los programas que tenemos en la alcaldía y al mismo tiempo conectarlos con otros programas del ecosistema de la ciudad”.