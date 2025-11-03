x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Medellín escaló más de 170 puestos en el ranking mundial de ecosistemas emprendedores

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

hace 45 minutos
La secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano, habló sobre los proyectos que tiene abiertos Medellín para consolidarse como referente industrial en Colombia y en el exterior.

