Medellín será escenario global del arte, la ciencia y la tecnología con el Festival Internacional Fotosíntesis 2025

Medellín se prepara para convertirse en epicentro internacional de las artes y el conocimiento con la llegada del Festival Internacional Fotosíntesis 2025, que del 2 al 5 de octubre desplegará una programación diversa en la Zona Norte de la ciudad. Con la participación de 70 invitados de 14 países y un total de 52 eventos, la cita busca conectar arte, ciencia y tecnologías emergentes bajo el concepto de eco existencias, una reflexión sobre cómo habitamos el planeta en medio de la crisis ambiental global.
La propuesta es amplia: conciertos, exposiciones, recorridos, laboratorios, talleres, residencias artísticas, conferencias y experiencias de divulgación científica. Todas las actividades son de entrada libre, pero requieren registro previo a partir del 5 de septiembre en la página oficial del festival. La programación tendrá lugar en escenarios emblemáticos como el Parque Explora, el Planetario, el Jardín Botánico, Ruta N, el Centro Cultural Comfama de San Vicente, el Museo Pedro Nel Gómez y estaciones del Metro.