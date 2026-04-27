Medellín se ganó un millón de dólares para la Alianza Cero Hambre: ¿cómo se invertirá?

Medellín fue escogida como una de las ciudades ejemplo a nivel mundial en la lucha contra el hambre y fue galardonada con el premio Mayors Challenge de Bloomberg Philanthropies gracias a su Alianza Medellín Cero Hambre. En la edición de este año, Medellín compitió con un grupo de 630 ciudades y fue escogida como una de las 24 urbes modelo y merecedoras de un estímulo económico. En contexto: Medellín une fuerzas para calmar el hambre de 350.000 personas: así puede sumarse y ayudar El alcalde Federico Gutiérrez, quien viajó a Madrid para recibir en nombre de la ciudad el galardón, no solo destacó la importancia del premio de un millón de dólares para darle un nuevo impulso a la alianza, sino que resaltó la participación de la capital antioqueña en esa cruzada para ayudar a los más vulnerables. “Nos ganamos un millón de dólares con la Fundación Bloomberg Philanthropies para Cero Hambre. Cuando llegamos al gobierno el 28% de los hogares tenía hambre, hoy lo hemos logrado reducir al 19% y vamos a seguir bajando. Tenemos cero muertes de niños entre los cero y los 5 años por desnutrición aguda en lo que va de nuestro gobierno y así va a seguir siendo”, dijo el mandatario distrital.

Gutiérrez enfatizó que el estímulo económico será empleado para fortalecer el programa y hacer que más familias vulnerables puedan acceder a alimentación. Según destacó la Fundación Bloomberg Philanthropies, con la edición de este año ya son seis los desafíos en los que se premia a ciudades modelo en ideas innovadoras para impulsar soluciones en temas como el transporte público, empleo, costo de los servicios públicos, gestión de residuos, hambre, entre muchos otros. Lea además: Estas empresas se unieron a Medellín Cero Hambre para que 1.000 personas no se queden sin comer en Navidad Este año, 24 ideas fueron premiadas por dicha fundación, en representación de 20 países y más de 35 millones de ciudadanos. Además del apoyo financiero, la fundación también brindará asesoría técnica a las ciudades ganadoras para impulsar sus proyectos. La alianza Cero Hambre se remonta a 2024, cuando un grupo de empresarios, filántropos y líderes ciudadanos en Medellín unieron sus fuerzas para combatir el hambre en la ciudad.