¡Aplausos para Medellín! Por su estrategia de promoción, la ciudad ganó premio “Óscar” de turismo

Aunque la capital antioqueña ya ha sido reconocida cinco veces en ediciones anteriores, esta es la primera ocasión que una organización local obtiene el premio en la categoría de Mejor Oficina de Promoción Turística de Sudamérica. El galardón fue otorgado al Greater Medellín Convention & Visitors Bureau, una fundación que, desde hace más de dos décadas, trabaja en la promoción de la ciudad y el departamento como destinos turísticos tanto a nivel nacional como internacional.

Este fue el único reconocimiento que recibió Medellín en la edición 2025 de los World Travel Awards. En años anteriores, la ciudad ha sido destacada como Mejor Destino de Escapada, Mejor Destino Emergente y Mejor Destino de Reuniones y Convenciones. Este nuevo premio exalta la labor que ha desarrollado el Bureau en articulación con entidades públicas y privadas, para posicionar a Medellín como un destino atractivo y en constante crecimiento.

“Trabajamos con el público especializado, es decir, los profesionales del sector turístico, y también con instituciones internacionales, identificando cuál es el perfil de visitante que queremos atraer: personas que quieran venir, disfrutar e invertir en este destino”, explicó a EL COLOMBIANO Juliana Cardona Quirós, directora ejecutiva del Bureau.

Durante el primer semestre de 2025, Medellín recibió 954.632 visitantes. La ciudad es el segundo destino más visitado por extranjeros en Colombia, y el 94 % de estas llegadas se dan por motivos de ocio. Aunque el objetivo principal de la fundación ha sido impulsar tanto el turismo vacacional como el corporativo, actualmente trabajan también en consolidar a la ciudad como una opción para planes familiares, como capital regional de eventos y en convertirla en uno de los destinos más relevantes del país en turismo médico.