Medellín usa inteligencia artificial para prevenir el bajo peso en recién nacidos

Con inteligencia artificial y un sistema de análisis predictivo, la Alcaldía de Medellín implementará una estrategia para prevenir casos de bajo peso en recién nacidos, una de las principales causas asociadas a complicaciones en la salud neonatal y al aumento de la mortalidad infantil.

El proyecto, liderado por las secretarías de Salud y la de Innovación Digital, busca anticipar riesgos durante el embarazo mediante modelos predictivos capaces de identificar factores asociados al bajo peso al nacer, como condiciones socioeconómicas, antecedentes médicos, acceso a controles prenatales y variables nutricionales.

Según explicó la administración distrital, la herramienta permitirá activar alertas tempranas y diseñar planes de atención personalizados para madres gestantes, con seguimiento médico y acompañamiento nutricional oportuno.

“Hoy damos un paso hacia un sistema de salud más inteligente. Este es un ejemplo concreto de cómo la innovación digital se traduce en bienestar para las personas. El siguiente paso será probarlo en campo y escalarlo en todo el sistema de salud de la ciudad”, afirmó Santiago Restrepo Arroyave, secretario de Innovación Digital.

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De acuerdo con estudios científicos recientes, los bebés que nacen con menos de 2,5 kilogramos tienen hasta 20 veces más riesgo de mortalidad neonatal y mayores probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares, neurológicas y metabólicas en etapas posteriores de la vida.

La iniciativa se apoya en modelos de aprendizaje automático similares a los evaluados por investigadores de la Universidad de São Paulo de Brasil, quienes demostraron que variables clínicas, sociales y ambientales pueden ser utilizadas para predecir embarazos con riesgo de bajo peso al nacer. El estudio, divulgado en la revista científica PLOS ONE, encontró que factores como la edad materna, las condiciones socioeconómicas y el acceso a controles prenatales son determinantes clave.

En Antioquia, distintas investigaciones han advertido además que el bajo peso al nacer está estrechamente relacionado con desigualdades sociales y condiciones de pobreza. Un análisis espacio-temporal realizado por investigadores de la Universidad de Antioquia también encontró asociaciones entre indicadores socioeconómicos municipales y la prevalencia de bajo peso en recién nacidos a término.

La administración distrital aseguró que esta apuesta hace parte de una estrategia más amplia de salud digital y medicina preventiva, orientada a usar herramientas tecnológicas para fortalecer la atención primaria y reducir riesgos en poblaciones vulnerables.

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