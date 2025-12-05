Medellín hace parte de la élite emprendedora de Latinoamérica, según el reporte GEIAL 2025

Medellín no solo sigue en el mapa, sino que juega en las grandes ligas del emprendimiento latinoamericano. El reciente Reporte GEIAL 2025, que mide el pulso a los ecosistemas de la región, ubica a la capital antioqueña en el Grupo 1, catalogándola como un “Líder regional en consolidación”.
Esto significa que la ciudad tiene capacidades instaladas y resultados tangibles para seguir avanzando, compartiendo podio con gigantes como San Pablo (Brasil), Santiago (Chile) y Montevideo (Uruguay).
Sin embargo, no todo es color de rosa. Aunque la ciudad brilla en cultura y apoyo institucional, enfrenta “cuellos de botella” críticos en temas de dinero y regulaciones que frenan su potencial máximo.
