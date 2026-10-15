Invierten $1.200 millones para ayudar a 117.000 mipymes de Medellín a controlar sus gastos de energía

Para una tienda, un restaurante o un taller de confecciones, controlar los gastos de operación puede ser tan importante como aumentar las ventas. En un escenario de mayores costos laborales, presión inflacionaria y preocupación por los efectos del fenómeno de El Niño sobre el abastecimiento de agua, revisar las facturas de los servicios públicos se convierte en una tarea clave para proteger la rentabilidad.
Con ese objetivo, Energy Master anunció una inversión de $1.200 millones para poner en marcha EM Pymes, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas a entender sus facturas, detectar posibles cobros que requieran revisión y hacer seguimiento a sus consumos de energía, agua y gas.
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La iniciativa apunta a un universo empresarial que, según cifras divulgadas por la Alcaldía de Medellín en 2025, está conformado por cerca de 117.000 mipymes, equivalentes al 99,1% de los negocios de la ciudad.
La herramienta busca acercar a los pequeños establecimientos funciones de seguimiento y análisis de gastos que suelen estar fuera del alcance de negocios con equipos administrativos reducidos.
De acuerdo con la compañía, el sistema puede identificar variaciones inusuales en las facturas, alertar sobre posibles errores tarifarios y advertir sobre cargos que el usuario debería verificar con su proveedor.
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