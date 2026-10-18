Medellín Music Lab: así se forman los Juanes, Karol G y Crudo del futuro

Medellín es una ciudad especialmente musical. Fue el epicentro de la industria discográfica a mediados del siglo pasado, ha sido fundamental en el desarrollo de diversos géneros musicales tan variados como la salsa, el metal, el punk, el rap y el reguetón. Además, se ha consolidado como escenario de grandes conciertos. Todo esto hace que cada vez más personas quieren dedicarse a la música en cualquiera de sus facetas. Por eso, la Alcaldía se ha empeñado en tener un papel cada vez más activo dentro de la industria.
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El programa bandera de esta apuesta es Medellín Music Lab, una estrategia que nació en 2024, como parte del plan de desarrollo, para acompañar, formar e impulsar a los jóvenes. En un principio estaba pensado para personas de 14 a 28 años, pero a partir de este año está abierto a personas desde los 14 años en adelante.
El programa, que hace parte de la Secretaria de Juventud, funciona como una ruta. Lo primero son las convocatorias públicas: los escogidos pasan a un proceso formativo. Los mejores de ahí pasan a los campamentos creativos y, finalmente, a una incubadora de talento, que se hace en alianza con Hybe, la productora surcoreana detrás del grupo de K-pop BTS, que se encarga de la distribución de la música e invierte alrededor de 20 mil dólares por artista. Todo el proceso es gratis. El programa cuenta con alrededor de 5.000 millones de pesos anuales.
Este año, de los cerca de 3.000 artistas que participaron en las convocatorias, llegaron tres al proceso con Hybe: Gomi, Majo Revés y Pau Vergara.
La idea de esta ruta es pavimentar un camino que vaya de lo público a lo privado, para que los participantes logren insertarse en la industria.
Incluso para las personas que no llegan al final del proceso, el programa abre otras posibilidades dándoles visibilidad a través de eventos públicos y privados.
Medellín Music se desarrolla en alianza con las Secretarias de Cultura, Turismo y Desarrollo económico.
“Nosotros queremos posicionar a Medellín como capital creativa y de entretenimiento, por eso buscamos hacer alianza con los eventos que se desarrollan en la ciudad, desde los más pequeños hasta los más grandes, como EDC, que acabó de pasar; Tomorrowland, La Solar, Feria de Flores, Semana de la Juventud”, dice Ricardo Jaramillo Vélez, Secretario de Juventud.