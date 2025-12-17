En vivo | Arrancó el segundo tiempo; Nacional vence 1-0 al DIM con gol de Andrés Román. Vea la anotación

Independiente Medellín y Atlético Nacional vuelven a verse las caras este miércoles 17 de diciembre, desde las 7:30 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot, para definir al campeón de la Copa BetPlay 2025, luego del empate sin goles en el partido de ida.

La serie llega completamente abierta. El 0-0 del primer duelo, disputado el pasado 13 de diciembre, dejó sensaciones encontradas: Nacional fue ligeramente superior en la generación de juego y opciones de gol, pero Medellín resistió con orden, carácter y una actuación destacada de su arquero Washington Aguerre, quien se convirtió en la figura silenciosa de la noche. El marcador no se movió, pero la tensión quedó sembrada para una revancha que promete intensidad y emociones contenidas.

Medellín forma con Washington Aguerre; Kevin Mantilla, José Ortíz, Daniel Londoño, Esneyder Mena; Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Léider Berrío, Juan David Arizala, Jarlan Barrera y Brayan León.

Mientras que Nacional con David Ospina; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo, Camilo Cándido; Juan Manuel Zapata, Matheus Uribe, Edwin Cardona; Andrés Sarmiento, Marino hinestroza y Alfredo Morelos.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido: