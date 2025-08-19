¡A votar! Medellín fue nomiada a premio internacional de turismo

Medellín fue nominada a los Premios Mundiales al Turismo y la Hospitalidad Sostenibles 2025 (World Sustainable Travel & Hospitality Awards) en la categoría Programa Líder Mundial de Empoderamiento Comunitario Sostenible, por la iniciativa denominada Programa de Legado, el cual convierte cada evento captado para la ciudad en una plataforma de impacto positivo.
Le puede interesar: Aruba, el paraíso al que este año han viajado 30.000 paisas
El Programa Legado es una iniciativa es del Greater Medellín Convention and Visitors Bureau que busca que los grandes eventos que se realicen en la capital antioqueña, no solo dinamicen la economía, sino que también beneficien a las comunidades y aporten valor al territorio.
Esta nominación reconoce el trabajo de ambas organizaciones que han concebido el turismo de reuniones, ocio y entretenimiento como verdaderos motores de desarrollo sostenible.