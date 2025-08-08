Medellín destronó a Cartagena con el precio más alto del pollo asado durante julio

Medellín reportó el precio más alto del pollo asado en julio de 2025, con un promedio de $44.300. Con esta cifra, la capital antioqueña desplazó a Cartagena, donde un pollo asado pudo llegar a costar, en promedio, $43.200 el mes pasado.

Estos datos provienen del tradicional Índice del Pollo Asado, un sondeo que ofrece una lectura anticipada de lo que podría reflejar el Índice de Precios al Consumidor, IPC, o la inflación que publica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane.

Puede leer: Colombia tendría el tercer costo de vida más alto entre los países de la Ocde en 2025

Aunque Medellín ocupó el primer lugar, fue Tunja la que reportó la mayor variación anual; esto significa que, al comparar los datos de julio de 2024 con los de 2025, esta ciudad registró un incremento de 18,76% en el precio de un pollo asado.

Le sigue la capital de Antioquia con una variación positiva de 2,2%, mientras que en Villavicencio, Cartagena, Cúcuta, Bogotá y Cali se observaron variaciones negativas, es decir, el precio del plato bajó en los últimos 12 meses.

Entérese: Costo de vida en Medellín sigue por encima del promedio nacional: restaurantes y educación, lo que más subió

Por ejemplo, un pollo asado en Cali costaba cerca de $56.800 en julio de 2024, mientras que en el mismo mes de 2025 se encontró en $37.200. Esta caída podría ser un indicio de que la inflación cede en esa ciudad.

Le puede interesar: En Medellín, una familia necesita más de $8,1 millones para vivir al mes

En promedio, un pollo asado en las principales capitales costaba $43.500 en julio de 2024. Para el mismo periodo de 2025, el valor se ubicó en $39.400, lo que significa una variación negativa de 10,3%. Con base en estas cifras, puede anticiparse que la inflación registraría su tercera caída consecutiva en lo que va de 2025.