Quinteto Astor Piazzolla llega a Medellín: “No hay otra ciudad más tanguera”

Tan tanguera es Medellín que hasta los herederos del legado del gran artista argentino Astor Piazzolla aseguran que lo que sienten tocando aquí no lo sienten sino cuando están en Buenos Aires, “no existe otra ciudad en Argentina más tanguera que Medellín”, nos contó Dario Vaccaro, actual Director General y Manager del Quinteto Astor Piazzolla, el grupo que nació hace más de 25 años con el fin de preservar y difundir la obra del revolucionario bandoneonista y compositor argentino.
Vaccaro añade que estar en Medellín es como estar en casa, “ustedes conocen nuestra música a la perfección, conocen el repertorio, el estilo, lo entienden, lo bailan. Yo he llegado a bailar más tango en Medellín que en Buenos Aires. Llegar a Medellín es como ir a visitar a un familiar que está en otra ciudad”, reiteró.
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El grupo se presentará en el Teatro de la Universidad de Medellín el jueves 29 de octubre, en un espectáculo en el que presentarán su álbum Le Grand Tango, un programa que recorre algunas de las piezas más representativas de su universo musical.