Medellín recibe por cuarta vez el reconocimiento de Ciudad Árbol del Mundo, ¿qué significa?

La capital antioqueña volvió a recibir el título de “Ciudad Árbol del Mundo”, un reconocimiento que destaca su compromiso con la protección del medioambiente y el mantenimiento de los bosques urbanos. Cada año, Tree Cities of the World, la iniciativa conformada por la Arbor Day Foundation y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, da a conocer el listado de ciudades a las que se les ha designado este título. Lea: Antioquia tiene el mayor número de especies al borde de la extinción por el conflicto armado, según informe de la JEP El grupo de municipios se revela el 29 de abril, fecha en la que, a nivel mundial, se celebra el Día del Árbol. En esta ocasión, Tree Cities of the World reconoció el trabajo de 283 ciudades ubicadas en 24 países, en las que habitan 410 millones de personas. En total, diez países latinoamericanos cuentan con “Ciudades Árbol del Mundo”. En Colombia, además de Medellín, en 2025 otras tres ciudades recibieron este mismo reconocimiento: Barranquilla, que lo ha ganado en seis ocasiones; Cali, que también lo ha recibido cuatro veces; y Tocancipá, que ha sido nombrada tres veces.

¿Por qué Medellín es “Ciudad Árbol del Mundo”?

Para recibir este título una ciudad debe cumplir cinco requisitos. El primero es que la administración municipal cuenta con un funcionario o una entidad encargada del cuidado de los árboles. También deben haber normas y políticas encaminadas a la protección de los bosques, al igual que un inventario en el que aparezcan registradas las especies locales que sirva para desarrollar un plan de mantenimiento y sembrado. El cuarto requisito está relacionado con la asignación de un presupuesto anual para la gestión de los bosques locales y el quinto es que en la ciudad se realicen anualmente eventos para crear conciencia sobre el cuidado de la naturaleza.