A propósito de los sustos por los recientes temblores, ¿Medellín está preparada para un terremoto?

“Temblor, temblor”. Estos mensajes inundan las redes sociales cuando un movimiento telúrico de gran intensidad se siente en Medellín y otros municipios de Antioquia. Luego de los tres sismos ocurridos en una semana, en algunos ha aumentado el temor de que se pueda venir abajo una edificación y otros se preguntan ¿qué tan preparada está la ciudad para un terremoto?
Lo primero que señalan las autoridades es que la ciudad no se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico, según el Servicio Geológico Colombiano, lo que no significa que no se vayan a sentir los temblores, pero su repercusión puede ser mucho menor que en otros territorios.
Sin embargo, Diego Peña, subdirector de riesgos del Dagrd, indicó que debido a las características constructivas de la ciudad y los territorios hay una respuesta sísmica diferenciada, es decir, que la afectación de un movimiento de este tipo no se va a sentir igual en El Poblado o en la periferia de Manrique.