Medellín toma fuerza para despedir a la Selección Colombia antes del Mundial: ¿de qué depende?

La despedida oficial de la Selección Colombia antes del Mundial atraviesa un momento de incertidumbre. El amistoso programado para el próximo 29 de mayo frente a Costa Rica, inicialmente previsto en El Campín, podría no realizarse en la capital debido a una serie de dificultades administrativas, logísticas y operativas que han puesto en alerta a la Federación Colombiana de Fútbol.
Medellín aparece como la principal alternativa. El Atanasio Girardot surge como el escenario con mayores opciones para albergar el compromiso si finalmente Bogotá no logra garantizar las condiciones necesarias.
La situación del principal escenario deportivo de la capital se ha vuelto cada vez más compleja. Durante mayo, El Campín enfrenta una agenda recargada entre partidos de los playoffs, conciertos y eventos masivos, lo que ha reducido considerablemente la disponibilidad. A esto se suma un endurecimiento en los procesos administrativos y de aprobación para utilizar el escenario. Las dificultades de tramitología han alcanzado niveles que afectan incluso a otros clubes del fútbol bogotano.