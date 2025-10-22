Medellín recibirá a 300 deportistas de 25 países en parada de Copa Mundo de Natación Artística, ¿cuándo será?

No solo es deporte. También es arte. Es danza, pero en el agua, lo que le da un grado más alto de dificultad a las rutinas que hacen los deportistas de natación artística. En esta prueba no se requiere del silencio profundo de los clavados que permite a los atletas una concentración absoluta. Aquí hay música, swing, sabor, estética, movimientos casi tan perfectos como los del ballet. En la natación artística las deportistas planean su rutina en concordancia con una canción, como en la gimnasia con elementos, pero lo hacen por lo general con las cabezas debajo del agua. Para hacerlo perfecto se requiere tener medido todo. Y estos atletas lo hacen: desde antes del inicio de sus rutinas preparan un vestuario, las mujeres se maquillan, se hacen peinados cute y para ingresar al agua caminan con estilo.

Las piruetas emocionan a la gente, que conecta con los deportistas. Es una fiesta. Sobre todo cuando están los mejores, como sucederá entre el 13 y 15 de febrero de 2026 en las piscinas del Complejo Acuático César Villa Zapata de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín. Por esas fechas, se realizará la primera parada de la Copa Mundo de natación artística que organiza World Aquatics, el ente rector de la natación en el mundo. Ese evento, que hace parte de las cinco competencias que se realizarán durante el próximo año para definir a los mejores en la disciplina, pone de nuevo a Colombia y Medellín en el mapa.

¿Por qué es importante la realización del evento en Medellín?

Para la capital de Antioquia, recibir un evento de natación de talla mundial no es algo nuevo. En mayo del 2025 Medellín albergó la primera edición de un Panamericano Junior en la que, al mismo tiempo, se compitiera en todas las modalidades de la natación. Para eso se renovaron las piscinas olímpica y de clavados. Además, se adecuaron los alrededores de las mismas. Por eso, que la hayan elegido como sede de la Copa Mundo de Natación Artística es un reconocimiento a la buena labor que se ha hecho. Según datos dados por Jorge Soto, presidente de la Federación Colombiana, se estima que a la ciudad llegarán 300 nadadores –con familiares algunos–, de 25 países del mundo, con lo que habrá una buena derrama económica.

Además, esta será la tercera vez en la historia que nuestro país reciba una parada de un evento que pertenezca a un torneo mundial de natación. La primera fue cuando se realizó el Campeonato Mundial de Deportes Actuáticos de 1975 en Cali. La segunda fue la Copa challenguer de Waterpolo femenino que se organizó en Barranquilla en 2021. “Contentos de tener una Copa Mundo en Medellín. Es un evento histórico que premia lo que han hecho nuestros atletas en el mundo. Gustavo Sánchez, mejor deportista en 2024. Los logros de duetos mixtos. La participación con el dueto femenino. Tenemos expectativas muy grandes. Contamos con la condición para pelear el podio y trabajaremos para lograrlo”, aseguró Soto.