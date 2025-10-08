Medellín será sede del Panamericano de Atletismo 2026: confirman inversión para renovar la pista

El director del Inder, Eduardo Silva Meluk, ratificó este miércoles, en el Concejo de Medellín, que la ciudad será sede del Campeonato Panamericano de atletismo de Mayores 2026. La cita se realizará la última semana de junio, un mes antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo, República Dominicana.
El funcionario señaló que la ciudad necesitará una inversión de más de 10.000 millones de pesos para la renovación total de la pista atlética del estadio Alfonso Galvis Duque, escenario que acogerá las competencias del certamen continental.
“Hay algo muy importante, y es que Medellín se volvió una nota para el mundo. Todo el mundo quiere venir aquí. Todos los entes internacionales quieren hacer aquí los Panamericanos, los Mundiales, los Sudamericanos, todos. Hace un año nos buscó la Fifa del atletismo (World Athletics) porque quieren realizar aquí los Panamericanos de Atletismo en otro ámbito. La garantía es que vienen los estadounidenses, los jamaiquinos... eso es lo más importante”, expresó Silva Meluk.