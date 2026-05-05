El mar también se estudia en Medellín: comienza en la ciudad el Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar

Ver el mar con otros ojos y entender toda la riqueza que nos entrega es uno de los objetivos de Senalmar, el Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar que comenzó este martes en Medellín e irá hasta el 8 de mayo en la Universidad de Medellín. “A los colombianos nos falta enamorarnos de lo que el mar significa, no solo para las vacaciones”, cuenta el contralmirante Darío Eduardo Sanabría Gaitán, secretario ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano y presidente de Senalmar. Insiste el contralmirante en que, entendiendo el mar en toda su complejidad, podemos empujar el desarrollo del país. Puede ver: Video | El impactante programa de 60 Minutes sobre las aves de Colombia, el país con más especies del mundo Este seminario se hace cada dos años, y escogieron hacerlo en la ciudad gracias al ofrecimiento de la Universidad de Medellín para ser sede del mismo. ¿A pesar de que aquí no tenemos mar? Sí, porque además este evento “busca que los estudiantes que tengan investigaciones afines a los temas del mar, no solamente biótico (peces, moluscos, etc.), sino también de economía, ingeniería o industria, muestren sus estudios para poder ver qué trabajos se están haciendo en un país bioceánico como Colombia”.

Por eso las ponencias de este seminario son evaluadas por expertos académicos para entregar la mejor calidad ante el público. “Este escenario busca motivar a que otras universidades y estudiantes apliquen en temas más especificos que busquen ese desarrollo de nuestro país marítimo”, detalla el contralmirante. Es que este espacio busca consolidarse como la plataforma nacional científica, de investigación y promoción del uso y aprovechamiento sostenible del océano. Le puede interesar: Medellín recibe por cuarta vez el reconocimiento de Ciudad Árbol del Mundo, ¿qué significa?

10 años investigando la Antártida

Desde diciembre de 2025 y hasta marzo de 2026, Colombia desarrolló la 12.ª Expedición Antártica Colombiana, consolidando más de una década de presencia ininterrumpida en el continente blanco. “Este hito se suma a los logros más relevantes del Programa Antártico Colombiano desde la realización de la primera expedición científica en 2014, reafirmando el compromiso del país con la investigación polar”, explicaron en un comunicado de prensa. En palabras del contraalmirante Sanabría estos estudios nos muestran que todo lo que sucede allá, clímaticamente hablando, tiene un impacto aquí, “bien sea como beneficio o como reto. Parte de esos son los resultados que hemos tenido en 10 años de investigaciones. Nos muestran como por ejemplo, una corriente fría de la Antártica llega a las costas de Cartagena. Eso es, en palabras comunes, estudiar ¿cómo esa corriente de agua fría llega a afectar las corrientes tropicales que tenemos en Colombia? Los cambios climáticos que hoy día tenemos de alguna manera se relacionan con lo que allí pasa”.