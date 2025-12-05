Después de 11 años y con sensor de última tecnología en Medellín, se espera frenar el deterioro de la malla vial

Aunque cueste creerlo, este es un procedimiento que no se realiza desde hace 11 años, por lo que se consideraba una acción casi que indispensable. Para ello se adquirió un sensor de última generación: el LiDAR FJD Trion S2 Ma, que servirá para “complementar los levantamientos en campo, generar modelos 3D y obtener nubes de puntos de alta densidad, lo que aporta mayor precisión en la captura y análisis de la información territorial”.

Los huecos en Medellín son un tema de nunca acabar. El deterioro de la malla vial es cada vez mayor y la solución parece no salir a flote. Ante esta problemática y con la incorporación de nuevas tecnologías, la Alcaldía destinó más de $3.500 millones, con un plazo de ejecución de cinco meses, para hacer el diagnóstico completo de las calles de la ciudad, como también una actualización de los puntos críticos donde hay más baches y agrietamientos que afectan a diario a la ciudadanía.

Entretanto, el secretario de Infraestructura Jaime Andrés Naranjo Medina, enfatizó en que esta estrategia los instruye para una mejor toma de decisiones, y que sobre todo, les permite identificar futuras fallas y actuar de manera pertinente para conservar el estado y la vida útil de la malla vial.

Ante el nuevo anuncio de la Administración Municipal, la comunidad, por su parte, esperaría que la estrategia sirviera para mitigar la crítica situación de baches y huecos en la capital antioqueña.

Y es que en los últimos dos años sí que se han presentado casos de esta índole, como por ejemplo el de la vía Las Palmas, a la altura del primer retorno, reportado en agosto y el cual fue tapado con 16,25 toneladas de mezcla asfáltica.

Otros han ocurrido en la Avenida Regional, a la altura del puente Horacio Toro y también entre las estaciones Tricentenario y Caribe del Metro; en la Avenida Guayabal cerca al Parque de las Chimeneas, o incluso los socavones en el sistema Metro, que a su vez se relacionan con la posible falta de mantenimiento en las vías de Medellín.

Lo que espera la ciudadanía es que, con este tipo de nuevas tecnologías que dan una medición más exacta del estado de la malla vial, se dé el primer paso a una mejoría constante, y que las quejas por huecos pasen a un segundo plano.