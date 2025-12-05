x

Después de 11 años y con sensor de última tecnología en Medellín, se espera frenar el deterioro de la malla vial

Uno de los principales objetivos es prevenir afectaciones a las vías y actuar de manera anticipada. Conozca más detalles.

  • El sensor FJD Trion hace un escaneo 3D para mayor precisión de las afectaciones en las diferentes vías de Medellín. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Los huecos en Medellín son un tema de nunca acabar. El deterioro de la malla vial es cada vez mayor y la solución parece no salir a flote. Ante esta problemática y con la incorporación de nuevas tecnologías, la Alcaldía destinó más de $3.500 millones, con un plazo de ejecución de cinco meses, para hacer el diagnóstico completo de las calles de la ciudad, como también una actualización de los puntos críticos donde hay más baches y agrietamientos que afectan a diario a la ciudadanía.

Aunque cueste creerlo, este es un procedimiento que no se realiza desde hace 11 años, por lo que se consideraba una acción casi que indispensable. Para ello se adquirió un sensor de última generación: el LiDAR FJD Trion S2 Ma, que servirá para “complementar los levantamientos en campo, generar modelos 3D y obtener nubes de puntos de alta densidad, lo que aporta mayor precisión en la captura y análisis de la información territorial”.

Entretanto, el secretario de Infraestructura Jaime Andrés Naranjo Medina, enfatizó en que esta estrategia los instruye para una mejor toma de decisiones, y que sobre todo, les permite identificar futuras fallas y actuar de manera pertinente para conservar el estado y la vida útil de la malla vial.

Casos de huecos gigantes en Medellín

Ante el nuevo anuncio de la Administración Municipal, la comunidad, por su parte, esperaría que la estrategia sirviera para mitigar la crítica situación de baches y huecos en la capital antioqueña.

Y es que en los últimos dos años sí que se han presentado casos de esta índole, como por ejemplo el de la vía Las Palmas, a la altura del primer retorno, reportado en agosto y el cual fue tapado con 16,25 toneladas de mezcla asfáltica.

Otros han ocurrido en la Avenida Regional, a la altura del puente Horacio Toro y también entre las estaciones Tricentenario y Caribe del Metro; en la Avenida Guayabal cerca al Parque de las Chimeneas, o incluso los socavones en el sistema Metro, que a su vez se relacionan con la posible falta de mantenimiento en las vías de Medellín.

Lo que espera la ciudadanía es que, con este tipo de nuevas tecnologías que dan una medición más exacta del estado de la malla vial, se dé el primer paso a una mejoría constante, y que las quejas por huecos pasen a un segundo plano.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué es el sensor LiDAR FJD Trion S2 Ma y cómo ayuda a la malla vial?
Es un sensor de última tecnología que usa láser para crear modelos 3D y nubes de puntos de la vía. Su precisión permite detectar fallas incipientes y grietas antes de que se formen los grandes huecos, permitiendo una reparación preventiva.
¿Por qué es importante hacer el diagnóstico de la malla vial de Medellín ahora?
El último diagnóstico integral de las calles de Medellín se realizó hace 11 años. La falta de mantenimiento preventivo y de información precisa ha llevado al deterioro actual, por lo que el nuevo estudio es indispensable para una acción eficiente.
¿Cuánto dinero invirtió la Alcaldía de Medellín en este proyecto?
La Alcaldía destinó más de $3.500 millones de pesos para la ejecución de este diagnóstico completo, el cual tiene un plazo de ejecución de cinco meses. El objetivo es tener un mapa actualizado de todos los puntos críticos de la ciudad.
Utilidad para la vida