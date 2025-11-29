¿Medellín será la capital del anti-envejecimiento? Así funciona el boom estético

El 4 de abril de 1988, el alcalde de Nueva York, Ed Koch, dijo en una entrevista que estaría de acuerdo con la idea de invadir y bombardear Medellín. 37 años después, miles de norteamericanos vienen a Medellín porque no quieren morir ni envejecer. Axl Rose, vocalista de Guns N´ Roses, es uno de ellos.

En esos años en Medellín era difícil pensar que se podía alcanzar la vejez: en 1991 en la ciudad asesinaron a 6.809 personas. Una tasa de 395 homicidios por cada cien mil habitantes, la más alta del mundo. El año pasado, esa misma tasa en Medellín fue de 12,1, por debajo de ciudades gringas como Nueva Orleans, Baltimore, Washington, Philadelphia o Detroit. Pero no es porque ahora Medellín sea más segura que Philadelphia que los norteamericanos como Axl Rose están viniendo, sino porque los tratamientos para parar el envejecimiento —que es lo mismo que parar el tiempo, pero eso lo desarrollaré más adelante— son mejores y más baratos.

En Estados Unidos y Europa llevan años hablando de los esfuerzos de los grandes millonarios del mundo para alargar la vida y la calidad de la vejez. Donald Trump tiene 79 años; Putin, 73 y Bill Gates, 70, por poner algunos ejemplos. Hace un par de meses, en un encuentro presencial, el presidente de China, Xi Jinping, y el de Rusia, Vladimir Putín, fantaseaban sobre la posibilidad de vivir hasta los 150 años.

“En el pasado, casi nadie vivía más de 70 años, pero ahora a los 70 sigues siendo un niño. La biotecnología está avanzando, habrá constantes trasplantes de órganos humanos. Podría ser que en este siglo los humanos puedan vivir hasta los 150 años”, decían el par de niños setentones.

Le puede interesar: Crece visita de extranjeros a Medellín por procedimientos médicos: en 2024 los hospitales atendieron en promedio a 64 cada día

Hay decenas de artículos periodísticos que señalan que la inmortalidad es la nueva obsesión de Silicon Valley. El caso más icónico es el de Bryan Johnson, un empresario norteamericano de 48 años que está convencido de que puede ser inmortal: se despierta antes del amanecer y su última comida es antes del mediodía. Toma más de 100 pastillas diarias y gasta millones de dólares al año en tratamientos —como hacerse una transfusión de plasma con su hijo adolescente— y equipos médicos.

Pero lo cierto es que no solo los multimillonarios y poderosos globales quieren vivir para siempre. No solo el deseo se popularizó, sino que la posibilidad de alcanzarlo se democratizó. Cada vez en el mundo hay más clínicas y centros médicos especializados en postergar la vejez, o al menos su experiencia. Y en Medellín están algunos de los mejores del mundo en calidad y precio, si se compara con los centros estéticos en Europa y Estados Unidos.

El año pasado, las clínicas y hospitales de Medellín atendieron a 23.323 pacientes extranjeros, un promedio de 64 al día y un aumento del 112% respecto al 2023. Los extranjeros vienen a la ciudad a hacerse tratamientos que, con tiquetes y hospedaje incluidos, siguen siendo más baratos que en sus países de origen: odontológicos, oftalmológicos, pero, sobre todo, estéticos: limpiezas faciales, bótox, perfilamientos de labios, masajes moldeadores, depilaciones con láser, sueroterapias, rejuvenecimientos faciales y vaginales. También algunas cirugías plásticas, pero esas parecen haber pasado de moda.

Lea más: Medellín se apunta para ser capital del turismo de bienestar con un nuevo hotel de 35 millones de dólares

Visité algunas de esas clínicas: son pequeños hoteles de cinco estrellas con médicas, enfermeras y recepcionistas jóvenes e impecables: la piel como un mármol, los dientes de un blanco quirúrgico, los labios y las cejas de revista. “No puede ser que en casa de herrero, azadón de palo”, me dijo Laura, la gerente de Balance, una de las clínicas, con sede en El Poblado, que es un buen ejemplo de cómo ha evolucionado el mercado de la medicina estética y del turismo clínico en la ciudad: empezaron hace más de 30 años como un centro odontológico, luego abrieron una unidad especializada en odontología para pacientes extranjeros y más tarde, sin dejar de hacer nada de lo anterior, abrieron la unidad estética.

La mayoría de sus pacientes son hombres extranjeros que viajan por un servicio (una limpieza dental, puede ser), pero se llevan el paquete completo: limpieza facial, bótox para las arrugas, un masaje relajante y algún tratamiento para prevenir la caída del cabello. Mientras los inyectan, los pacientes tienen música relajante, sillas que hacen masajes, vapores con fragancias sedantes.

El bótox —la inyección de una sustancia que bloquea señales químicas de los nervios que hacen que los músculos se contraigan y arruguen— hay que aplicárselo entre dos o tres veces al año para que no pierda su efecto, y cada aplicación en uno de estos centros de lujo cuesta entre $1’000.000 y $1’500.000, y hay pacientes dispuestos a tomar un avión, como quien toma un taxi, para hacerse el retoque. En 2024, el gasto de los extranjeros en centros médicos en Medellín fue de más de 15 millones de dólares, con eso alcanza para unas 57.000 inyecciones de bótox al año.